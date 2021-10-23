В Лас-Вегасе (США) продолжается первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Сегодня, 23 октября, состоится ритмический танец, начало запланировано на 23:50 по московскому времени.

За Россию выступит только один дуэт — Аннабель Морозов и Андрей Багин, они выйдут на лед под первым стартовым номером. Также в первую разминку попали японцы Мисато Коматсубара/Тим Колето, американцы Молли Сезанек/Егор Егоров и канадцы Кэролайн Сусис/Шейн Фирус.

Во второй группе участников выступят поляки Наталья Калишек/Максим Сподырев, испанцы Оливия Смарт/Адрия Диас, канадцы Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен и две американские пары — Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Изначально на этап были заявлены россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, но им пришлось сняться из-за болезни партнерши.