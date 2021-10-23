Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в заявку команды на матч с «Кальяри» в девятом туре Серии А.

Игра состоится завтра, 24 октября, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с мышцами Кокорин не успевает восстановиться к предстоящей игре. До этого он не попал в заявку на матч 8-го тура против «Венеции». В последний раз Александр появлялся на поле 3 октябре в матче с «Наполи» (1:2).

Напомним, Кокорин защищает цвета «Фиорентины» с января текущего года, его действующий контракт рассчитан до 2024-го. До этого футболист играл за московский «Спартак», сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Кокорин вышел на поле в семи матчах за «Фиорентину», отыграв в общей сложности 118 минут и не отметившись результативными действиями.

