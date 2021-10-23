Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов планирует 25-27 октября отправиться в финский Муонио для подготовки к первому этапу Кубка мира.

Об этом рассказал представитель Skigo Петтер Валл. Он встретился со спортсменом в Москве 21 октября и узнал о его планах на ближайшее будущее.

По словам Валла, 20 сентября Большунов перенес операцию на челюсти, после чего вместе с группой Юрия Бородавко отправился на сбор в Рамзау. Однако через несколько дней ему пришлось вернуться в Россию, так как возникли осложнения.

Большунову запретили тренироваться на протяжении 10 дней. В период с 25 п 27 октября он собирается выехать в Муонио.