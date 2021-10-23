Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась с подписчиками новыми кадрами с фотосессии, в которой принимала участие минувшим летом.

«Небольшая серия фото с летней фотосессии, спасибо @kostornaiateam за шанс побывать в роли фотомодели», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, прошлый сезон Косторная провела в академии Евгения Плющенко, куда перешла из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка практически не выступала из-за проблем со здоровьем: сначала она залечивала травму, затем переболела коронавирусом и ангиной. в конце сезона Алёна объявила о возвращении в «Хрустальный».

Ожидается, что на следующей неделе Косторная выступит на этапе Гран-при в Канаде, однако у неё и ряда других российских фигуристов возникли проблемы с получением визы, которые пока не решены.