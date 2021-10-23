Российский теннисист Андрей Рублёв гарантировал себе путевку на Итоговый турнир АТР, который будет проходить в Турине (Италия ) в период с 14 по 21 ноября.

Рублев стал вторым представителем России, квалифицировавшимся на соревнования — ранее это сделал Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге АТР.

На Итоговом турнире также выступят первая ракетка мира серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Еще два места остаются вакантными, за них сражаются норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач, британец Кэмерон Норри и итальянец Янник Синнер. Математические шансы также сохраняет россиянин Аслан Карацев.

Напомним, что действующим чемпионом Итогового турнира является Медведев, в прошлогоднем финале он одолел австрийца Доминика Тима.