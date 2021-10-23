Российские фигуристки Ксения Синицына и Дарья Усачева провели заключительную тренировку перед короткой программой на этапе Гран-при в США.

В прогоне программы Синицына чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Усачевой тоже удалось избежать ошибок, она сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Александра Трусова еще не тренировалась, она выйдет на лед во второй разминке.

Напомним, короткая программа у женщин состоится в ночь на 24 октября и начнется в 01:20 по московскому времени. Синицына будет выступать под первым стартовым номером, Трусова — под последним. Александра прибыла в США с травмой ноги, но решила не сниматься с соревнований.