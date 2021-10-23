«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 24 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Помочь «Зениту» в сегодняшней игре не сможет полузащитник Далер Кузяев из-за перебора желтых карточек. Под вопросом участие бразильских хавбеков Малкома и Клаудиньо, у которых есть небольшие повреждения.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, в роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервным рефери назначен Евгений Кукуляк.

После 11 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. Столько же — у московских «Динамо» и ЦСКА, которые уже сыграли свои матчи 12-го тура. «Спартак» с 17 баллами идет на седьмом месте.