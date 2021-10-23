Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинальном матче он одолел своего соотечественника Карена Хачанова в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Хачанов записал на свой счет восемь эйсом, дважды ошибся на подаче и сделал один брейк.

В финале Карацеву предстоит сыграть с хорватом Марином Чиличем, который сегодня в полуфинале одолел представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Напомним, что действующим чемпионом «ВТБ Кубка Кремля» является россиянин Андрей Рублев, который не сумел защитить титул и вылетел во втором круге.