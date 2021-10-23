Российская фигуристка Александра Трусова поменяла платье для короткой программы. Как и предыдущее, оно выполнено в красном цвете.

Сейчас спортсменка находится в Лас-Вегасе (США), где принимает участие в первом этапе серии Гран-при. Сегодня она вышла на тренировку перед короткой программой, где и показала свой новый костюм.

Напомним, что Трусова приехала на турнир с травмой ноги, из-за чего пропустила одну из тренировок. При этом спортсменка решила не сниматься с соревнований. Короткая программа с ее участием состоится в ночь на 24 октября и начнется в 01:20 по московскому времени.

Ранее Трусова показала новое платье для произвольной программы под музыку из фильма «Круэлла». Оно выполнено в черном цвете с дизайном в виде газеты.