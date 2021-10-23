В Остине (США) на «Трассе Америк» проходит этап Гран-при Формулы-1. В 21:00 по московскому времени началась третья свободная практика.
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Днем ранее состоялись две тренировки, на первой лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, на второй — Серхио Перес из «Ред Булл». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин оба раза оказался последним.
Напомним, что после 16 этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набравший 262,5 очка. Второе место занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (256,5), третьим идет его напарник Валттери Боттас (177).
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