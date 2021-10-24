В Москве подходит к концу теннисный турнир категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля». Сегодня, 24 октября, состоится финальный матч, в котором примут участие россиянин Аслан Карацев и хорват Марин Чилич.

Спортсмены выйдут на корт в 11:00 по московскому времени.

Полуфинальные матчи состоялись днем ранее. Карацев в двух партиях одолел своего соотечественника Карена Хачанова, Чилич оказался сильнее представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Напомним, что в прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» не проводился из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублев, обыгравший француза Адриана Маннарино в финале 2019 года. Любопытно, что на текущем турнире спортсмены тоже встречались друг с другом, победил Маннарино во втором круге.