Московский ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 3:1.

После первого тайма армейцы уступали со счетом 0:1, быстрым голом на 11-й минуте отметился форвард гостей Иван Сергеев с передачи Юрия Горшкова.

ЦСКА сравнял счет на 57-й минуте благодаря голу Чидеры Эджуке. На 85-й минуте нападающий Федор Чалов вывел армейцев вперед, забив с передачи Алана Дзагоева. Итоговый счет встречи установил форвард Антон Заболотный, забивший после результативного паса Чалова за минуту до окончания основного времени.

Набрав 23 очка в 12 матчах, ЦСКА поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Крылья Советов» с 16 баллами идут на восьмом месте.