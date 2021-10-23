Российская фигуристка Александра Трусова провела заключительную тренировку перед короткой программой на этапе Гран-при США, который проходит в Лас-Вегасе.

В прогоне короткой программы спортсменка безошибочно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Александра вышла на лед в новом платье, которое, как и предыдущее, выполнено в красном цвете. Спортсменка будет выступать в образе Фриды.

Напомним, что Трусова приехала на турнир с травмой ноги, из-за чего пропустила одну из тренировок. При этом спортсменка решила не сниматься с соревнований. Короткая программа с ее участием состоится в ночь на 24 октября и начнется в 01:20 по московскому времени.

Ранее Трусова показала новое платье для произвольной программы под музыку из фильма «Круэлла». Оно выполнено в черном цвете с дизайном в виде газеты.