Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Дохе (Катар).

Второе место заняла представительница Бельгии Фанни Леклюиз, третьей стала Бак Су Ён из Южной Кореи. Ране в Дохе Ефимова выиграла заплывы на 100 м и 200 м брассом.

Также сегодня, 23 октября, россиянин Антон Чупков завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом. Победителем стал японец Дайя Сэто, второе место занял Арно Камминга из Нидерландов.

Напомним, что Ефимова и Чупков выступали на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, но не сумели завоевать медали.