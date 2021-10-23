Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere di Bergamo, руководством итальянской команды рассматривает вариант с продажей россиянина за 15 миллионов евро, чтобы приобрести левого вингера «Сассуоло» Жереми Бога. По информации источника, Миранчук, скорее всего, вернется в чемпионат России.

Напомним, что Миранчук защищает цвета «Аталанты» с сентября 2020 года, до этого он выступал за московский «Локомотив». Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро.

В текущем сезоне российский хавбек отыграл шесть матчей за «Аталанту», проведя на поле в общей сложности 177 минут. Он не отметился забитыми мячами, но сделал одну результативную передачу.