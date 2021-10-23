В эфир Первого канала вышел четвертый выпуск проекта «Ледниковый период». Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили новый номер, в котором вышли на лед образе советских школьников.

Они выступали под композицию Владимира Преснякова «Зурбаган». Пара нарядилась в советскую школьную форму с красными галстуками.

Жюри во главе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой осталось в восторге от артистизма Медведевой и Милохина, поставив им максимальные 6 баллов. За технику пара получила 5,94.

Первый канал на своем официальном сайте опубликовал видео проката: