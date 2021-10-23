Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не отказался бы выступать за сборную России по футболу.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение – воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду», — приводит слова футболиста РИА «Новости».

По словам Сантоса, каждый игрок мечтает выступить на чемпионате мира, поэтому многие и решаются на смену спортивного гражданства.

Напомним, Сантос защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он выступал за «Гамбург». В текущем сезоне бразилец принял участие в 11 матчах чемпионата России и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2026 года.