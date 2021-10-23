В американском Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В ночь на 24 октября состоится короткая программа у женщин, начало запланировано на 1:20 по московскому времени.

Транслировать соревнования будет Первый канал, перейти на страницу прямого эфира можно по ссылке.

Под первым стартовым номером свою программу исполнит россиянка Ксения Синицына, третьей на лед выйдет Дарья Усачева. В первую разминку также попали американки Амбер Гленн и Старр Эндрюс.

Во второй группе участниц выступят японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото, кореянки Юлим Ким и Ю Ен, а также представительница Польши Екатерина Куракова. Закрывать короткую программу будет россиянка Александра Трусова.

Напомним, что Трусова приехала в США с травмой ноги, но решила не сниматься с соревнований.