На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США), стартовала короткая программа у женщин. Спортсменки вышли на лед в 1:20 по московскому времени.

Трансляция соревнований доступна на Первом канале, перейти на страницу прямого эфира можно по ссылке.

В первую разминку попали две российские спортсменки: Ксения Синицына будет открывать короткую программу, Дарья Усачева выступит под третьим номером.

Во второй группе участниц выступят японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото, кореянки Юлим Ким и Ю Ен, а также представительница Польши Екатерина Куракова. Закрывать короткую программу будет россиянка Александра Трусова.

Напомним, Трусова приехала в Лас-Вегас с травмой ноги и пропустила одну из тренировок, но решила не сниматься с соревнований.