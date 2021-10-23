Три клуба Российской Премьер-Лиги лидируют в турнирной таблице, набрав по 23 очка, — это «Динамо», «Зенит» и ЦСКА.

В 12-м туре чемпионата России «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1, а ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов» — 3:1. Набранные очки позволили москвичам догнать «Зенит», который еще не сыграл свой матч 12-го тура. Завтра, 24 октября, сине-бело-голубые примут «Спартак». Игра состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Помочь «Зениту» в завтрашней игре не сможет полузащитник Далер Кузяев из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие бразильских хавбеков Малкома и Клаудиньо, у которых имеются небольшие повреждения.

По оценкам букмекеров, фаворитом завтрашнего матча является «Зенит», несмотря на два подряд поражения в РПЛ.