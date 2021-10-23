В Остине (США) продолжается очередной этап Гран-при Формулы-1. Сегодня на «Трассе Америк» состоялась третья свободная практика, лучшее время в которой показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Со вторым результатом тренировку завершил гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал еще один представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилоты «Мерседес» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали пятый и восьмой результаты соответственно. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», вновь стал последним, его лучший круг был удален из протокола. Его напарник Мик Шумахер — 19-й.

Квалификация в Остине будет проходить в ночь на 24 октября и начнется в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что после 16 этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов является Ферстаппен, набравший 262,5 очка. Второе место занимает Хэмилтон (256,5), третьим идет его напарник Боттас (177).