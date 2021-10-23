Московский «Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 24 октября, сыграет с «Зенитом» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск.

«Привет, Питер», — гласит сообщение команды в «Твиттере».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, в роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервным рефери назначен Евгений Кукуляк.

После 11 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Столько же — у московских «Динамо» и ЦСКА, которые уже сыграли свои матчи 12-го тура. «Спартак» с 17 баллами идет на седьмом месте.