В Лас-Вегасе (США) продолжается первый этап серии Гран-при по фигурному катанию — Skate America. В 04:37 по московскому времени стартовала произвольная программа в парном катании.

По итогам короткой программы, состоявшейся днем ранее, в лидеры вышли чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80,36 балла. Сегодня они будут выступать последними.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43) занимают второе место, они выйдут на лед предпоследними, под седьмым номером.

Также во второй разминке выступят японцы Рики Миура/Рюичи Кихара и американцы Джессика Калаланг/Брайан Джонсон. В первую группу участников попали россияне Алина Пепелева/Роман Плешков. Полный список участников доступен на сайте ISU.