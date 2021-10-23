Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ответила на вопрос о проблеме с получением визы для участия в Гран-при Канады.

В «Инстаграме» подписчик задал вопрос: «Ален, что там с визами? Вы успеваете в Канаду?»

«Сами узнаем все из новостей», — ответила фигуристка.

Напомним, ранее в ФФККР сообщили, что российские фигуристы не могут получить визы для въезда в Канаду. Таким образом, пропустить этап Гран-при в Ванкувере рискуют Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко.

На данный момент известно, что вылететь в Канаду смогут танцоры Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, их фамилий не было в списке спортсменов, столкнувшихся с проблемой.