В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В 06:10 по московскому времени стартовала произвольная программа у мужчин.

Первыми на льду появятся французы Кевин Аймо и Адам Сяо Хим Фа, занявшие 11-е и 10-е места в короткой программе. Затем выступит россиянин Артур Даниелян, идущий на девятом месте. Вчера он допустил ошибки на всех прыжковых элементах.

В первую разминку также попали итальянец Даниэль Грассль и канадец Нам Нгуен. Во второй группе участников выступят чех Михал Бржезина, японцы Шун Сато и Шома Уно, американцы Нейтан Чен, Винсент Чжоу и Джимми Ма.

Напомним, короткую программу выиграл Чжоу. Трехкратный чемпион мира Чен упал с лутца и сорвал каскад, поэтому стал лишь четвертым.