В Остине (США) продолжается очередной этап Гран-при Формулы-1. В ночь на 24 октября состоится квалификация, начало запланировано на 00:00 по московскому времени.

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Ранее пилоты провели три сессии свободных заездов, в двух из которых лучшее время показал Серхио Перес из «Ред Булл». Еще одну тренировку выиграл гонщик «Мерседес» Валттери Боттас.

Напомним, что четыре гонщика потеряют позиции на стартовой решетке Гран-при США. Боттас из-за замены двигателя внутреннего сгорания потеряет пять позиций, Джордж Расселл, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо стартуют с конца решетки.

После 16 этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов является Ферстаппен, набравший 262,5 очка. Второе место занимает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (256,5), третьим идет его напарник Боттас (177)