В Санкт-Петербурге ввели недельный локдаун, согласно которому в городе в период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Введенные ограничения связаны с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой во время пандемии коронавируса.

Помимо прочего, постановление запрещает проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Исключение составляют те, которые согласованы через Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что в период локдауна петербургский «Зенит» не будет играть дома. Последняя встреча на «Газпром Арене» запланирована на 29 октября, в этот день сине-бело-голубые примут «Динамо». Затем команда сыграет в Петербурге лишь 19 ноября — с «Нижним Новгородом».