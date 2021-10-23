Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

По мнению экс-спортсмена, предсказать результат встречи будет непросто, но фаворитом должен оставаться «Зенит».

«Тем более, он играет дома. И вообще — Сергей Богданович, разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» завтра, 24 октября. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Под руководством Семака «Зенит» не потерпел от «Спартака» ни одного поражения. Когда специалист возглавлял «Уфу», башикрская команда уступила красно-белым два раза.