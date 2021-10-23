На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США), состоится произвольная программа спортивных пар. Начало запланировано на 04:37 по московскому времени в воскресенье, 24 октября.

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Россию будут представлять три дуэта. В первой разминке выступят Алина Пепелева и Роман Плешков, занимающие шестое место после короткой программы с результатом 64,15 балла.

Во вторую группу участников попали чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 75,43 балла. Они занимают второе место и выступят предпоследними, под седьмым номером. Закрывать произвольную программу будут чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые лидируют с результатом 80,36 балла.