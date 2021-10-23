В Лас-Вегасе проходит Гран-при по фигурному катанию, в Санкт-Петербурге ввели локдаун. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 23 октября.

Тарасова и Морозов лидируют в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в США. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Еще одна российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков идут шестыми. Произвольная программа состоится в ночь на 24 октября.

В Петербурге ввели локдаун

В Санкт-Петербурге ввели локдаун с 30 октября по 7 ноября. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому запрещается проведение спортивных и развлекательных мероприятий, а также приостанавливается работа учреждений общепита.

Ефимова победила на 50 м брассом на этапе Кубка мира

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Дохе (Катар).

Карацев вышел в финал ВТБ Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинальном матче он одолел своего соотечественника Карена Хачанова в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Рублев отобрался на Итоговый турнир АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв гарантировал себе путевку на Итоговый турнир АТР, который будет проходить в Турине (Италия ) в период с 14 по 21 ноября.

Александрова вышла в финал ВТБ Кубка Кремля

Россиянка Екатерина Александрова вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля». 26-летняя теннисистка обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Седьмая ракетка мира, «посеянная» под номером 3, не смогла завершить матч.