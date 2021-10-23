«Шальке 04» разгромил дрезденское «Динамо» в матче 11-го тура второй Бундеслиги. Игра проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Шальке» вышел вперед на 20-й минуте благодаря голу полузащитника Томаса Ауэяна. Во втором тайме он отдал результативную передачу на форварда Мариуса Бюльтера, который удвоил преимущество хозяев. В добавленное время польский защитник Марчин Камински довел счет до разгромного.

В матче принял участие российский полузащитник Ярослав Михайлов, выступающий за «Шальке» на правах аренды из петербургского «Зенита». На 45-й минуте он получил желтую карточку. Напомним, в прошлом сезоне игрок выступал в молодежном первенстве России.

Набрав 22 очка в 11 турах, «Шальке» идет на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» с 13 баллами — 12-е.