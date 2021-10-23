В Лас-Вегасе в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America стартовал ритмический танец. Дуэты вышли на лед в 23:50 по московскому времени.

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Россию в Лас-Вегасе будет представлять только один дуэт — Аннабель Морозов и Андрей Багин, они выйдут на лед под первым стартовым номером. Также в первую разминку попали японцы Мисато Коматсубара/Тим Колето, американцы Молли Сезанек/Егор Егоров и канадцы Кэролайн Сусис/Шейн Фирус.

Во второй группе участников выступят поляки Наталья Калишек/Максим Сподырев, испанцы Оливия Смарт/Адрия Диас, канадцы Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен и две американские пары — Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Напомним, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с турнира из-за того, что партнерша попала в инфекционную больницу.