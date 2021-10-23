Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в основном карде турнира Bellator 269 в Москве.

Емельяненко нокаутировал своего соперника в первом раунде. Уже на середине второй минуты россиянину удалось провести хорошую атаку и попасть Джонсону по голове.

Ранее на Bellator 269 Виталий Минаков потерпел поражение от Саида Суомы техническим нокаутом в третьем раунде. Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетиллу, применив удушающий прием в первом раунде. Анатолий Токов одолел Шарафа Давлатмуродов раздельным решением судей.