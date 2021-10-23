На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, проходящем в Лас-Вегасе (США), завершился ритмический танец. В лидеры вышли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, набравшие 83,58 балла.

Второе место заняли их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 82,55 балла. Замкнули первую тройку канадцы Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (75,33).

Россию представляли Аннабель Морозов и Андрей Багин, они исполнили свой ритм-танец безошибочно и набрали 68,79 балла. Это текущее пятое место.

Произвольный танец в Лас-Вегасе состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 21:00 по московскому времени.