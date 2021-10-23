Российская фигуристка Ксения Синицына безупречно исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Спортсменка выступала под первым стартовым номером. Она начала свою программу с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Синицыной на 71,51 балла, Ксения занимает текущее первое место.

Также Россию в Лас-Вегасе представят две спортсменки из группы Этери Тутберидзе: Дарья Усачева и Александра Трусова. Усачева выйдет на лед под третьим номером, Трусова будет закрывать вторую группу участниц.