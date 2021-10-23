Российская фигуристка Дарья Усачева не допустила ни одной ошибки в короткой программе на этапе Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Спортсменка начала свою программу с двойного акселя, затем прыгнула тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа.

Судьи оценили выступление Усачевой на 76,71 балла, Дарья вышла на текущее первое место. Она опередила свою соотечественницу Ксению Синицыну, которая также откаталась без ошибок.

Напомним, что впереди выступление еще одной россиянки Александры Трусовой, которая будет закрывать вторую разминку.