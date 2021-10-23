Фигуристка из Южной Кореи Ю Ён попыталась исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Спортсменка начала свой прокат с акселя в три с половиной оборота, но упала и врезалась в борт. После этого она прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной флип.

Судьи оценили выступление кореянки на 70,73 балла, она вышла на текущее третье место. Лидерами соревнований являются россиянки Дарья Усачева и Ксения Синицына.

После Ю Ён на льду появятся японка Каори Сакамото и россиянка Александра Трусова.