Российская фигуристка Александра Трусова безупречно исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Спортсменка вышла на лед последний и начала свой прокат с двойного акселя. Затем Александра прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Судьи оценили выступление Трусовой на 77,69 балла, она вышла на первое место, опередив Дарью Усачеву и Ксению Синицыну.

Напомним, что Трусова выступает в Лас-Вегасе с травмой ноги, из-за которой пропустила одну из тренировок. Несмотря на повреждение, спортсменка решила не сниматься с соревнований.