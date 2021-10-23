На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США), завершилась короткая программа у женщин. В лидеры вышла россиянка Александра Трусова, набравшая 77,69 балла.

Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева с результатом 76,71 балла. Замкнула первую тройку Ксения Синицына (71,51). Все три россиянки исполнили свои программы безупречно.

Японка Каори Сакамото (71,16) стала четвертой, Сатоко Мияхара (66,36) — восьмой. Кореянка Ю Ен попыталась исполнить тройной аксель, но упала. Ей поставили 70,73 балла, это пятое место.

Произвольная программа у женщин состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 23:05 по московскому времени. Россиянки будут выступать последними.