Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото Гран-при в Лас-Вегасе.

Лидеры короткой программы заработали неплохой запас перед вторым прокатом на турнире, но он даже не пригодился. Владимир и Евгения сорвали только по одному прыжку и показали отличный уровень выступления. Они сделали подкрутки и вращения максимально высокого уровня, сложные поддержки и показали красивую дорожку шагов.

Воспитанники Этери Туберидзе набрали 142,14 балла по итогам произвольной программы и 222,50 балла по сумме двух прокатов.

На втором месте расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,2 балла).

Замкнули тройку призеров еще одни россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Это первое золото Этери Тутберидзе в качестве тренера пары на этапе Гран-при.