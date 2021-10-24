Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Instagram новостью о том, что будет открывать чемпионат мира по боксу. Турнир пройдет в сербском Белграде.

«Подготовка идет уже долгий период, но сегодня наконец могу вам об этом сказать», – написала Бузова на своей странице в Instagram.

Ольга заявила, что после саундчека отправится на просмотр достопримечательностей. Подписчики похвалили девушку и стали советовать ей интересные месте в Белграде.

Турнир в Белграде – это соревнования среди любителей. В них примут участие боксеры из 15 стран мира. Россияне также есть в списке участников турнира.

Ольга занимается не только пением. Она осваивает актерское мастерство. Недавно Бузова снялась с «Ведьмаком» в голливудском фильме.