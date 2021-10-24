«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме уступил «Калгари». Встреча завершилась со счетом 3:4. В составе хозяев две шайбы забросили россияне – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Для Овечкина эта шайба стала 735-й за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Пока впереди Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и лидер – Уэйн Гретцки (894).

Кузнецов набрал 427-е очко в «Вашингтоне». Благодаря этому, он обошел по данному показателю Кевина Хетчера и занял 13-е место в клубном рейтинге.

В параллельном матче Национальной хоккейной лиги результативной передачей отметился еще один россиянин – Артемий Панарин. Его команда одолела «Оттаву» в гостях со счетом 3:2.