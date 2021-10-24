Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что готова привиться от коронавируса ради участия в Олимпийских играх в Пекине. На момент проведения турнира ей будет 17 лет.

«Конечно, если будет нужно, то все будут вакцинироваться. Но на Олимпиаду надо еще попасть. Конкуренция – это всегда хорошо», – заявила Трусова.

Сегодня ночью, 24 октября, Александра выиграла короткую программу на Skate America в Лас-Вегасе. Трусова не допустила ни единой ошибки. Фигуристка вышла на лед последней. Первым прыжком был двойной аксель, затем Трусова прыгнула тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Александра Трусова выступает в Лас-Вегасе с травмой ноги. Она пропустила одну из тренировок, но решила не сниматься с турнира.