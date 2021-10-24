Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поединок Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

Тактаров отметил, что соперник был очень опасным. Джонсон – левша, да еще и моложе Федора на 9 лет. Экс-боец поражен тем, что в 45 лет у Емельяненко достаточно легко разобрался с соперником.

«Отличный пример команде. Одно расстраивает – теперь его вытянут еще на три боя минимум с условиями, от которых будет трудно отказаться. Все это очень опасно», – написал Тактаров на личной странице в Instagram.

Федор не выходил а октагон с декабря 2019 года. Тогда он одержал победу нокаутом над Куинтоном Джексоном. Схватка проходила в Японии. Запланированный Емельяненко бой в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса.