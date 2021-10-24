Сегодня ночью, 24 октября, мужчины выступили с произвольными программами на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Золото на турнире завоевал американец Винсент Чжоу. Судьи оценили его прокат в 198,13 балла. В сумме фигурист набрал 195,56 балла за два выступления.

Второе место занял японец Шома Уно (270,68 балла).

Замкнул тройку призеров американец Нейтан Чен (269,37).

Российский фигурист Артур Даниелян занял десятую строчку по итогам выступления на турнире. За два дня фигурист набрал 214,93 балла.

Артур Даниелян – серебряный призер чемпионатов Европы и России 2020 года.

Турнир в Лас-Вегасе завершится в ночь на понедельник по мск. Следующий этап Гран-при пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября.