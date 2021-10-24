В матче Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» разгромно проиграл «Каролине Харрикейнз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей (1:5).

В составе победителей дубль оформил Винсент Трочек, по разу забросили Йеспер Фас, Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников отметился двумя результативным передачами.

За «Коламбус» единственную шайбу забросил Бун Дженнер. Россиянин Вячеслав Гавриков не набрал очков за матч.

Действующий победитель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот титул стал вторым подряд для клуба.

Лучший бомбардиром по итогам прошлого сезона стал форвард «Тампы» Никита Кучеров.