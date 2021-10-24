Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Матч завершился со счетом 3:4. Сильнейшего удалось выявить только в овертайме.

«Конечно, хорошо, что мы отыгрались. Мы не сдаемся, это говорит о нашем характере. Мы понимали, что времени на это было много, – заявил Овечкин после матча.

Александр забросил шайбу в игре с «Калгари Флэймз» и сократил отставание от Халла до шести шайб в рейтинге лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

Напомним, после первого периода команда Овечкина уступала со счетом 0:3. Тренеру «Вашингтона» пришлось поменять Витека Ванечека на Илью Самсонова во втором отрезке встречи.

С начала чемпионата команда Александра Овечкина провела четыре встречи и одержала три победы в матчах регулярного чемпионата НХЛ.