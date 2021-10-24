Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил в свои ворота во вчерашнем матче 9-го тура Серии А против «Болоньи».

40-летний нападающий за свою карьеру провел 957 официальных матчей и забил 565 мячей. Этот автогол – первый для Ибрагимовича в официальной карьере.

Златан смог исправить свою ошибку во вчерашней игре. Он смог поразить ворота соперника и сделал голевую передачу. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «Милана».

Ибрагимович стал четвертым футболистом в истории, которому удалось забить в Серии А после 40-летия.

Златан Ибрагимович – дважды чемпион Голландии по футболу, чемпион Италии, Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.

«Милан» по итогам матча вышел на первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.