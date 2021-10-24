Российский боец Bellator Федор Емельяненко прокомментировал бой с Тимоти Джонсоном. Поединок завершился нокаутом.

Емельяненко заявил, что не чувствовал опасности по ходу боя. Он понимал, что двигается быстрее соперника. Федор сказал, что чувствовал дистанцию и понимал, что точно одержит победу нокаутом. Это, по словам Емельяненко, был лишь вопрос времени.

«Сразу понял, что он отключился. Поблагодарили друг друга за бой», – прокомментировал нокаут Федор.

Емельяненко добавил, что считает Тимоти Джонсона уважительным и культурным человеком. Он, по словам Федора, вел себя достойно после поражения.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде турнира Bellator 269 в Москве.

Российский боец за свою карьеру одержал провел 46 боев, одержал 39 побед, 6 поединков проиграл, 1 бой был признан несостоявшимся.