Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, спортивные мероприятия, в том числе и матчи Российской Премьер-Лиги, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, отменять не будут. Формат допуска на трибуны будет отличаться в зависимости от региона и ситуации с COVID-19.

Чиновник рассказал, что организаторы спортивных мероприятий уже не первый сезон работают в соответствии со специальными регламентами. Они согласовывают свои действия с Роспотребнадзором и выполняют все требования органа при проведении соревнований.

К таким относят ограничения по количеству зрителей, соблюдение социальной дистанции, обязательное использование средств индивидуальной защиты. На многие стадионы пускают только по QR-кодам.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. Такая мера связана с ухудшением ситуации по коронавирусу в стране.